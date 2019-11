Amoruso: “Stanco di sentire che la Fiorentina è giovane. Razzismo? Gente putrida”

L’ex viola Lorenzo Amoruso è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. A seguire vi proponiamo un estratto delle sue dichiarazioni: “Quando hai un cliente come il Parma, certe situazioni non puoi sottovalutarle. Non esiste distrarsi. E’ stata una partita brutta, priva di contenuti. Sono stanco di sentire che la squadra è giovane. Non mi è piaciuto l’atteggiamento di alcuni giovani che sembrano non voler imparare. Boateng? S’impegna tanto, ma da prima punta è un po’ impacciato.

Razzismo negli stadi? Chi fa certi cori deve essere prima condannato, poi ignorato. Devono restare in fondo, è gente putrida. Il problema riguarda pochi stupidi ed è un problema individuarli, così come c’è il rischio di dar loro troppa visibilità e risonanza mediatica. Dall’altro lato c’è da ragionare su quanto i provvedimenti siano efficaci, che effetto pensate possa avere l’esclusione dell’ultras dell’Hellas Luca Castellini?”. RENZI SUL DASPO A CASTELLINI: “ORGOGLIOSO DI TIFARE HELLAS COME SQUADRA GEMELLATA”