Amoruso: “Quarta l’unico che reagisce, ma non può fare tutto lui”

L’ex difensore viola Lorenzo Amoruso, intervenuto a Lady Radio, ha detto:

Mi sembra che Martinez Quarta sia l’unico che riesce a sopperire alle difficoltà, forse non ha assorbito quella negatività che c’è nella Fiorentina. Ma la vedo dura che da solo possa risolvere tutti i problemi da solo, deve essere il gruppo a farlo. Non vedo una squadra di combattenti, però insieme i vari Ribery, Pezzella, Quarta devono tirare su il morale. Da tifoso dico che ora di non mi interessa vedere giocare bene la Fiorentina, serve salvarsi.