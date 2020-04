Amoruso: “Me ne frego degli interessi economici del calcio, occorre rispetto per le vittime”

Poco fa Lorenzo Amoruso a Radio Bruno Toscana ha detto la sua sul momento che stiamo vivendo ed anche riguardo ad un’eventuale ripresa del campionato:

Io sono convinto che fino a giugno dobbiamo stare tutti in casa, la situazione non deve essere assolutamente sottovalutata. La ripresa della Serie A? Non capisco perché basket e rugby, ad esempio, si sono fermati ed il calcio invece dovrebbe andare avanti. Me ne frego degli interessi economici della Figc, non devono essere considerati più importanti del rispetto che tutti dobbiamo avere verso le vittime di questa enorme tragedia che stiamo vivendo. La situazione in casa viola ed il futuro? Ragazzi, Commisso non è un ingenuo, è un imprenditore esperto, lui sa sicuramente come gestire al meglio questo momento.