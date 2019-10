Amoruso: “Male Żurkowski e Ghezzal, fase difensiva ottima. Il futuro di Chiesa è deciso”

Ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno Toscana ha parlato Lorenzo Amoruso:

Ieri abbiamo messo una grande cura nei dettagli difensivi mantenendo un atteggiamento roccioso. La squadra si è comportata bene, temevo l’Udinese. Hanno una squadra fisica che cerca le ripartenze in maniera sistematica. A livello tattico tutto è nato dalla partita contro la Juventus, è venuto fuori un vestito che ci calza a pennello. In questo momento l’attaccante centrale non serve. Riusciamo comunque a creare ottime occasioni. Lirola è al 60 % delle sue potenzialità, avrà tempo per crescere. Montella durante gli allenamenti sta lavorando sull’inserimento di una punta ma la coperta è corta, qualcuno dovrebbe uscire. Zurkoswi e Ghezzal non mi sono piaciuti, sono entrati molto male in partita. Nei panni di Montella mi sarei arrabbiato, a tratti davano l’impressione di camminare per il campo. Chiesa, secondo me, verrà venduto durante la prossima estate. È stato trattenuto con forza e decisione dalla nuova proprietà ma in futuro le strade del calciatore e della squadra gigliata si separeranno.