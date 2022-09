Amoruso: “Avvio stagione non positivo. Con l’RFS la squadra migliore”

Questo il pensiero di Lorenzo Amoruso sulla Fiorentina e l'impegno in Conference League (giovedì la prima contro l'RFS): "La Fiorentina deve cercare di chiudere il discorso qualificazione nel girone il prima possibile. Non farei troppo esperimenti in queste partite che sono abbordabili, se vinci le prime tre partite poi puoi gestire le risorse" le parole dell'ex difensore a Radio Bruno.

"Chi in difesa? Io andrei su Ranieri per far coppia con Quarta. Bilancio di questo inizio stagione? Non troppo positivo, perchè la Fiorentina ha buttato almeno 4 punti in campionato, alcune scelte non le giustifico ma le posso capire. Italiano sta ricevendo tante critiche, forse anche troppe. Se spiegassero prima alcune situazioni che poi emergono dopo, come quando disse della richiesta di Jovic di non giocare tre partite o altri problemini, ci sarebbero meno critiche" ha detto Amoruso.