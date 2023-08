Amichevoli Serie A: Atalanta e Inter ok, Milan ko contro una squadra di C!

Altra giornata di amichevoli per le squadre di Serie A. Nel primo pomeriggio l'Atalanta ha vinto 3-0 contro la Pergolettese, squadra di Serie C, grazie alle reti di Zapata, Scamacca e Muriel. Test in famiglia invece per la Juventus, che ha superato per 8-0 la formazione NextGen; in rete Vlahovic (doppietta), Kean, Kaio Jorge (tripletta), Milik e Huijsen. Sorride anche l'Inter: sotto il diluvio i nerazzurri vincono 4-3 a Salisburgo, sul tabellino autorete di Pavlovic, reti di de Vrij, Correa e Sensi. Il Milan ha invece perso per 1-0 contro il Trento, altra squadra di C; come attenuante per i rossoneri, l'aver schierato praticamente solo seconde o terze linee e giovani della Primavera.