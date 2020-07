Daniele Amerini, agente ed ex di Fiorentina e Vicenza, ha parlato di vari temi a partire dal futuro di Walter Mazzarri. Queste le sue dichiarazioni a tuttomercatoweb: “Mazzarri? L’ho avuto e per me resta un tecnico di alto profilo, credo che potrà andare in una squadra di buon livello, magari anche la Fiorentina. Io lo prenderei subito”.