Altro “caso” a Napoli: Ancelotti boccia Ghoulam

Dopo il “caso” Insigne dei giorni scorsi, a Napoli tocca a Faozi Ghoulam finire nel mirino di Ancelotti. Il giocatore algerino non è stato convocato per la trasferta di Champions in programma domani a Salisburgo per scelta tecnica. E già sabato scorso l’algerino era rimasto 90′ in panchina contro il Verona. Fatto assai particolare se si considera che Mario Rui è infortunato e che il tecnico ha preferito adattare un destro a sinistra (Di Lorenzo) anzichè affidarsi al giocatore di ruolo, cioè Ghoulam. Secondo il Corriere dello Sport il rendimento di Faouzi in allenamento non è stato considerato ottimale, proprio come il suo umore, e Carletto non fa sconti a nessuno.