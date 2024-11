Pillole di Serie A – Inzaghi ko, Conte in difficoltà, arresti a Milano

L'Inter è tornata a lavorare con un'assenza di lusso: Simone Inzaghi è rimasto a casa a causa di qualche linea di febbre e a dirigere l'allenamento sono stati i suoi collaboratori. Come da programma invece Carlos Augusto è tornato ad allenarsi in gruppo e da questo pomeriggio torneranno anche i giocatori impegnati in nazionale durante la sosta.

Napoli

La pausa per le nazionali sta creando tanti problemi anche al Napoli di Conte, visto che lo scozzese Mc Tominay durante il match contro la Polonia ha chiesto un cambio per un infortunio alla caviglia sinistra. Il Napoli scoprirà soltanto oggi le sue condizioni e spera di non dover fronteggiare un'altra assenza lunga come quella capitata a Lobotka.