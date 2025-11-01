Il Genoa e Vieira si separano: con la Fiorentina in sella c’è Vanoli?

Si va verso la separazione tra Patrick Vieira. L’allenatore francese - scrive Gianluca Di Marzio - è sempre più vicino all'esonero. I primi rumours per un cambio sulla panchina del Genoa erano arrivati dopo la sconfitta con la Cremonese. Nella notte è arrivata l'accelerazione, con la decisione del club ligure e soprattutto dell'allenatore francese che non sente più la fiducia totale della società. Sarà addio quindi, e il Grifone si è già attivato per trovare un sostituto.
Patrick Vieira prossimo a salutare, il Genoa ha deciso di cambiare: contro la Fiorentina a guidare i rossoblù potrebbe esserci Vanoli
Nella prossima gara contro il Sassuolo in panchina ci sarà Mimmo Criscito, mentre in lista per sostituire il francese i nomi che circolano sono quelli di De Rossi, Vanoli e Gotti. I primi due sono profili che segue anche la Fiorentina, in caso di separazione da Stefano Pioli.
