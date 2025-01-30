Dopo gli arrivi di Cornet e Siegrist, il Genoa è pronto ad ufficializzare anche Jean Onana, centrocampista classe 2000, camerunese, dal Besiktas. Dunque, un ulteriore rinforzo per Viera in vista della partita contro la Fiorentina di questa domenica al Franchi. Il calciatore, in questa stagione iniziata in Turchia, ha trovato pochissimo spazio fra campionato, Europa League e Coppa nazionale, e si prepara magari a trovare i suoi primi minuti in maglia rossoblù proprio a Firenze.

GENOA, ITALY - JANUARY 12: Morten Frendrup of Genoa (center) celebrates with his team-mates after scoring a goal during the Serie A match between Genoa and Parma at Stadio Luigi Ferraris on January 12, 2025 in Genoa, Italy. (Photo by Simone Arveda/Getty Images)