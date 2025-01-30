Un altro rinforzo per il Genoa di Patrick Vieira: per la Fiorentina sarà convocabile anche Jean Onana, centrocampista arrivato dal Besiktas
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Dopo gli arrivi di Cornet e Siegrist, il Genoa è pronto ad ufficializzare anche Jean Onana, centrocampista classe 2000, camerunese, dal Besiktas. Dunque, un ulteriore rinforzo per Viera in vista della partita contro la Fiorentina di questa domenica al Franchi. Il calciatore, in questa stagione iniziata in Turchia, ha trovato pochissimo spazio fra campionato, Europa League e Coppa nazionale, e si prepara magari a trovare i suoi primi minuti in maglia rossoblù proprio a Firenze.
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