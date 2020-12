Alta tensione Torino: i tifosi granata contestano Cairo, incontro con la squadra

Nervi a fior di pelle in casa Torino. Alla ripresa odierna dei lavori al Filadelfia – riporta gianlucadimarzio.com – era presente qualche centinaio di tifosi davanti ai cancelli: contestazione rivolta principalmente nei confronti del presidente Urbano Cairo, additato come principale responsabile del terzultimo posto in classifica, e richiesta di parlare con la squadra. Lancio di fumogeni e cori contro la dirigenza. La protesta è durata diversi minuti ma alla fine la richiesta è stata accolta: i tifosi hanno potuto parlare con i giocatori, che hanno interrotto l’allenamento. “Noi in B non vogliamo più tornare”, il messaggio. Erano tutti presenti: dai giocatori a Giampaolo, dal team manager Moretti a Vagnati.