Allegri: “Qua da noi i giovani sono ritenuti subito dei campioni”

L'allenatore al Festival dei Giovani: "In Italia si considerano campioni dei ragazzi dopo due-tre partite, ma così si bruciano le tappe"

La vittoria più bella di Max Allegri? Non è stata una con la Juve: "Le vittorie sono tutte belle, non saprei scegliere: mi ricordo il primo campionato di C a Sassuolo o il primo scudetto in Serie A", ha detto il tecnico della Juventus intervenendo da remoto al Festival dei Giovani in corso a Gaeta, organizzato da Noisiamofuturo in partnership con la Luiss.