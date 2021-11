Allegri nel pre: “Dobbiamo essere all’altezza della Fiorentina”

Allegri commenta i temi di Juve-Fiorentina a pochi minuti dall'inizio del match

"Con Rabiot in campo? Non cambia assolutamente niente rispetto a Bernardeschi. Il portiere ha avuto un problema, Bonucci anche e ho preferito dare fiducia a Chiellini che sta bene. McKennie? Sta crescendo, è un giocatore più ordinato e sta bene fisicamente. Sta facendo belle prestazioni ma stasera a parte lui dovremo fare una bella partita perché dobbiamo metterci al pari della Fiorentina e fare una buona fase difensiva. Solo con Roma e Chelsea non abbiamo preso gol. Mi aspetto una Fiorentina che giochi bene e che pressi, che venga qui a fare un'ottima partita. Dobbiamo essere alla loro altezza".