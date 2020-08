All. Verona Primavera: “Fiorentina grande avversaria”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Nicola Corrent, allenatore del Verona Primavera, ha parlato anche della finale di Coppa Italia contro la Fiorentina in programma il 26 agosto:

La Fiorentina è un grande avversario, ma a questa finale arriveremo dopo una cavalcata difficilmente ripetibile. Sarebbe bello coronarla. In questi giorni, terminata la Serie A, si sono riaggregati i ragazzi che hanno lavorato con la prima squadra. Quindi, la ripresa è così siamo usciti dal limbo e adesso ci concentriamo sull’impegno di Coppa, ma anche sulla preparazione della nuova stagione. C’è qualche settimana per arrivarci, dovremo ritrovare certi automatismi, ma quello che vale per noi conta anche per gli altri. Ci presenteremo a questa partita con la mente lucida, sgombra, perché giocare una gara come questa è bellissimo e serve vivere certe sensazioni fino in fondo.