Albertini: “Fiorentina, l’Europa è un obbligo. Chiesa pensi anche alla nazionale”

Demetrio Albertini presidente del Settore Tecnico ha parlato a Coverciano (a margine del convegno ‘Facciamo gli uomini’) anche del campionato. Così sul futuro di Federico Chiesa: “Che lui sia un talento lo si vedeva già da qualche anno: la sua situazione di mercato è molto delicata ma è una questione che deve risolvere la nuova proprietà. Da un lato il presidente lo vuol tenere per dare un segnale alla piazza, dall’altro il giocatore vuole confrontarsi con la Champions League. Nella storia ci sono state delle scelte in controtendenza con le grandi richieste, penso a Totti, mentre tante volte per fare un salto di qualità si è scelto di andare via. E’ una scelta privata difficile da giudicare. Certamente per Chiesa sarà fondamentale giocare con continuità per arrivare preparato all’Europeo. L’obiettivo della Fiorentina? Dipende dalla squadra che verrà costruita, ma in una piazza come Firenze non si può non puntare all’Europa”. IL DIALOGO TRA CHIESA E BARONE