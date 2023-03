Al via il podcast di Radio24 “I Soldi del Calcio”

Tutti gli appassionati di calcio oggi sono costretti a confrontarsi con l’economia, i bilanci, la finanza e le regole del diritto. Nei bar sport e nei social si parla di plusvalenze come un tempo si parlava di fuorigioco, di fair play finanziario e fondi di investimento come una volta si discuteva di rigori. La serie di cinque podcast originali “I Soldi del Calcio”, al via dal 16 marzo, prodotta da Radio 24 e Il Sole 24 Ore, prova a spiegare in modo semplice quel che c’è da sapere sul calcio moderno, le sue dinamiche industriali e il suo futuro.

Il cast

Gli autori, Carlo Genta, conduttore di Tutti Convocati in onda tutti i giorni su Radio 24 e Marco Bellinazzo, responsabile delle pagine dell’economia dello sport su Il Sole 24 Ore, nel corso delle 5 puntate faranno un’analisi dei bilanci delle società di calcio approfondendo anche il tema delle plusvalenze. Discuteranno dell’esigenza dei club di avere nuovi stadi per essere competitivi e il tema dei vivai e dei talenti da far rifiorire, analizzeranno i paradossi del fair play finanziario, il caso Superlega per evidenziarne le opportunità, i vantaggi e gli svantaggi per le Leghe nazionali. Infine uno sguardo approfondito allo scontro in atto tra Fifa e Uefa, le regole del calcio internazionale ed infine i segreti del Calciomercato con un’attenzione particolare sulle conseguenze prodotte dalla deregulation approvata della Fifa di Blatter nel 2015 e l’impatto della riforma voluta dalla Fifa di Infantino, per fare, come dicono gli stessi conduttori, ‘i conti in tasca allo sport più popolare del pianeta’.