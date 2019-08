Ajax, passo storico: stesso contratto per uomini e donne

L’Ajax fa un passo in avanti, storico, sulla parità di genere. Il club olandese, scrive Sportweek, ha infatti siglato un accordo collettivo che prevede per il proprio settore femminile lo stesso tipo di contratto in vigore per quello maschile. Non parità salariale, che ovviamente non esiste tra neanche tra i maschi, ma stesse condizioni, per esempio, su ferie, assicurazione, infortuni. In più, rinnovo automatico in caso di maternità: la strada per la parità è lunga, ma i Lancieri iniziano a percorrerla, chiosa TuttoMercatoWeb.com.