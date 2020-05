AIC, Tommasi: “Servono data certa e chiarezza sui ritiri. Con nuovi positivi…”

Il presidente dell’Assocalciatori, Damiano Tommasi, è intervenuto a Rainews sull’incontro con i rappresentanti dei club con il protocollo del Comitato Tecnico-Scientifico al centro dell’attenzione: “Sicuramente non avere una data certa per l’inizio della stagione genera incertezza, vorremmo avere più dati e indicazioni. Il ritiro, vista la gestione dei casi di positività che rischia di bloccare un’intera squadra, è uno dei punti in sospeso. È un grande punto interrogativo, una positività potrebbe interrompere sul più bello il percorso. Bisogna capire cosa fare in caso di una singola positività”.