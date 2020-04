Ag. Criscito: “Era fatta con la Fiorentina, ma non ha voluto lasciare il Genoa”

Nel corso di una diretta Instagram, l’agente di Domenico Criscito, Andrea D’Amico, ha parlato anche del malato trasferimento del suo assistito dal Genoa alla Fiorentina (parole riportate da TMW):

Nell’estate 2018 era vicinissimo all’Inter. Spalletti lo voleva fortemente e avrebbe guadagnato molto di più in nerazzurro, ma ha fatto una scelta di cuore preferendo tornare al Genoa. Idem a gennaio quando era fatta con la Fiorentina, ma da capitano non se l’è sentita di lasciare i rossoblù che erano in fondo alla classifica.