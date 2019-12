E’ stato giudicato ovviamente il man of the match della sfida tra Juventus ed Udinese, decisa appunto da due suoi gol. Ma Cristiano Ronaldo guarda già in avanti ed incalzato a fine gara da Sky Sport, dice:

Era importante vincere e battere l’Udinese, potevamo farlo con un risultato più largo ma va bene così. L’Inter? Stasera gioca a Firenze, vediamo cosa succederà.