Interpellato su Instagram, l’ex viola Daniele Adani ha espresso la propria opinione su Gaetano Castrovilli: “Può fare un altro step. Ha una caratteristica che in pochi in Italia hanno tra quelli tecnici, dopo neanche un anno di Serie A: quando parte, arriva, con la gamba che ha, la corsa. Non dico Locatelli tra le sorprese perché si conosce già, è tre anni che è uscito, dal Milan. Io sinceramente stravedo per Locatelli, ma come si è imposto in Serie A Castrovilli?”.