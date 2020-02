Ad Sassuolo su Duncan: “Ha chiesto di andare alla Fiorentina, ci teneva”

Intervenuto in conferenza stampa, l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato così della cessione di Alfred Duncan alla Fiorentina (parole riprese da TMW):

Abbiamo ceduto un giocatore come Duncan, è stato qui 5 anni. Ha contribuito al percorso di crescita di questa società. Ha chiesto di poter andare a fare delle esperienze in una società come la Fiorentina, lui vive anche vicino a Firenze e ci teneva. Noi non facciamo cessioni importanti a gennaio, è chiaro che bisogna ascoltare il desiderio del giocatore, fare le analisi interne, nel ruolo e nel modulo in cui sta facendo giocare la squadra possono esserci varie scelte ed è per questo che abbiamo scelto Haraslin, poi abbiamo ceduto Duncan con un buon risultato economico.