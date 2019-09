Ad Sassuolo: “Non volevamo cedere Lirola, Fiorentina la società più determinata”

L’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha commentato la cessione di Pol Lirola alla Fiorentina. Queste le sue parole a rtv38: “Non avevamo intenzione di cedere quest’anno Lirola perché è un giovane ed ha ampi margini di miglioramento. Ha grandi qualità. Se n’è andato principalmente per sua volontà, voleva cambiare società per trovare nuovi stimoli. Di richieste per lui ne abbiamo avute tante, sia in Italia che all’estero. La Fiorentina è stata la società più determinata. Non è partito nel modo migliore ma sono convinto che potrà dimostrare in viola quello che ha fatto vedere al Sassuolo. Da noi è cresciuto costantemente, bisogna avere pazienza. Siamo dispiaciuti che sia andato via, la sua sostituzione non è stata facile per noi”. IL RIEPILOGO DEL MERCATO VIOLA