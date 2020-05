Ad Sassuolo lancia l’allarme: “Serie A riparta o calcio rischia di fallire”

Intervistato dal Corriere dello Sport, Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, si augura la ripartenza della Serie A:

Le società si sono già pronunciate sul fatto che questo campionato va finito. Per quello che riguarda il Sassuolo noi questo campionato vogliamo finirlo a tutti i costi. E ringrazio il governatore dell’Emilia Romagna, Bonaccini, che ci ha dato la possibilità di ricominciare a lavorare prima degli altri, dimostrando un grande buon senso. Che purtroppo non appartiene ad altre componenti. Lunedì dovremmo ripartire con gli allenamenti a gruppi e tutto è ancora in alto mare. Se qualche società non vuole ripartire, lo dica apertamente ed esca allo scoperto. Magari è vero che alcune società danno un occhio alla classifica, ma qua dobbiamo pensare alla Serie A, a non affondare. Il discorso è uno solo: c’è un’industria calcio e c’è il calcio giocato e l’industria calcio se non si riparte è un dramma. Anche perché se fallisce la Serie A, a cascata, fallisce tutto il sistema calcio.