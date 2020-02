Acosty ricomincia dalla Corea: “Che bello tornare a vestire il viola”

Dopo gli anni al Rijeka in Croazia, Maxwell Acosty è pronto ad iniziare la sua nuova avventura in Corea e curiosamente tornerà a vestire la maglia viola: “Bellissimo… La Fiorentina resterà sempre la Fiorentina per me, la tifo e la seguo sempre ma è stato bello e un caso assurdo” ha detto l’attaccante classe ’91 a tuttomercatoweb. Raccontando qualcosa della realtà dell’Anyang: “Gioca in Serie B e la scorsa stagione ha perso la finale, lo spareggio. Hanno l’ambizione di andare su, hanno preso dei giocatori importanti oltre a me (ride, ndr), anche dei brasiliani. Siamo quattro giocatori stranieri qui, hanno fatto una buona squadra, l’obiettivo è quello di salire in K1. L’emergenza Coronavirus? Per fortuna dove sto io la situazione è tranquilla. I problemi sono a cinque ore di distanza ma il paese ha reagito con forza. Qui in Corea tutti hanno la mascherina, trovi l’Amuchina in strada”.