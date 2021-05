ACF si complimenta con Berrettini, il tifoso viola sconfitto in finale a Madrid

Si è da poco conclusa la finale del Master 1000 di Madrid

Arrivano su Twitter i complimenti della società per Matteo Berrettini. Il tennista di dichiarata fede viola è uscito, infatti, da poco sconfitto al termine di un battaglia con il tedesco Alexander Zverev. Dopo aver vinto il primo set al tie break, Berrettini si è dovuto arrendere alla potenza del numero sei al mondo che, con il punteggio di 6-4 6-3, ha ribaltato e vinto la partita. Berrettini può ritenersi comunque soddisfatto di aver raggiunto per la prima volta in carriera la finale di un Master 1000. I complimenti della società viola, ai quali si unisce anche la nostra redazione, sono quindi più che meritati