“Saluti romani, camerata Reina”. Questo l’incredibile striscione che gli ultras della Lazio hanno dedicato al nuovo portiere, appena prelevato dal Milan (e già in ritiro ad Auronzo di Cadore). Non è un mistero che una frangia della curva biancoceleste sia di estrema destra e lo stesso Reina ha espresso più volte in passato il suo supporto al partito iberico di destra “Vox”. E INTANTO LOTITO E BARONE LITIGANO PER MURIQI