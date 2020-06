A volte ritornano: Robben riveste i panni del calciatore per il suo Groningen

I tifosi della Fiorentina non lo hanno certo dimenticato, non solo per la sua classe come calciatore, ma anche per quel gol maledetto che eliminò i viola di Prandelli dalla Champions nel marzo 2010. Se nell’estate del 2019 Arjen Robben aveva detto basta, adesso il mancino orange è tornato sui suoi passi ed ha annunciato il ritorno al calcio giocato per aiutare il Groningen, la squadra olandese che lo aveva lanciato. “Il club può utilizzare qualsiasi aiuto durante questo periodo per superare la crisi Covided anch’io voglio fare la mia parte. I tifosi me l’hanno chiesto ed io ho accettato. Ora è la mia missione. Sto lavorando a un ritorno come calciatore. Non so ancora se funzionerà, ma quello che so è che non mancheranno il mio impegno e la mia motivazione“, ha detto Robben in un video.