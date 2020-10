A. Sottil: “Difficile affermarsi a Firenze per un giovane, Cagliari piazza giusta”

Il tecnico Andrea Sottil, padre di Riccardo, ha parlato a Radio Sportiva . Queste alcune delle sue dichiarazioni in merito al figlio:

Firenze è una piazza con una grande passione e non è facile per un giovane affermarsi. Siamo grati alla Fiorentina che lo ha cresciuto e lo ha fatto arrivare in Serie A, ma per lui c’era poco spazio e abbiamo ritenuto fosse la cosa migliore andare a giocare. Di Francesco lo ha fortemente voluto al Cagliari e credo che possa essere la scelta giusta per consacrarsi in Serie A.