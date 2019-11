A Rignano ricordati Borgonovo e Astori. Ecco come

L’Amministrazione Comunale di Rignano, nell’ambito delle iniziative volte a diffondere il legame tra sport e territorio, ha scelto di intitolare a Davide Astori lo stadio comunale e a Stefano Borgonovo una delle strade cittadine, traversa di Via Roma, adiacente agli impianti sportivi. La cerimonia inaugurale si terrà sabato 16 novembre, a partire dalle ore 12:00.

Il programma della cerimonia prevede il saluto del Sindaco di Rignano sull’Arno e delle autorità presenti per ricordare le figure dei due calciatori. A seguire, ci sarà un pranzo di beneficenza a favore della ricerca sulla SLA con la Fondazione Stefano Borgonovo ONLUS. Alla cerimonia di intitolazione saranno presenti rappresentanti del Museo Fiorentina, della Fondazione Borgonovo ONLUS e dei Viola Club. La cittadinanza è invitata a partecipare.

PER IL PRANZO PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: CHIAMARE IL N. 348.8716145.