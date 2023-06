A Coverciano la finale della settima edizione della Danone Nations Cup

Si disputa domenica 18 giugno, presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, la Finale della settima edizione della Danone Nations Cup, la manifestazione Under 12 organizzata da Danone e FIGC - Settore Giovanile e Scolastico. A sfidarsi nella fase nazionale, che in Italia è riservata esclusivamente alle formazioni femminili dal 2016, le squadre vincitrici della fase interregionale: S.S.C. Bari, F.C. Internazionale, ACF Fiorentina e Parma Calcio 1913. L’evento, che eleggerà le vincitrici della Danone Nations Cup, è inserito nel contesto del Grassroots Festival organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC: la cornice ideale per un’attività che, come la Danone Nations Cup, ha lo scopo di promuovere e valorizzare il calcio femminile. La Finale di Coverciano sarà preceduta dagli SGS Grassroots Awards - l’evento di premiazione delle Società e dei soggetti che svolgono attività nello sviluppo del calcio giovanile di base - che si terranno il 17 giugno presso il Palaterme di Montecatini Terme. In occasione della cerimonia, sarà conferito il ‘Premio Empowerment femminile’ di Danone dedicato alla parità di genere, un riconoscimento che premierà una donna (calciatrice, allenatrice, dirigente) che ha contribuito a generare valore e crescita nel mondo del calcio giovanile.