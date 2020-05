Strascichi giudiziari per il blocco della Ligue 1? L’Amiens non accetta la retrocessione

Si preannuncia un’estate caldissima per il mondo del calcio. E non solo perché le gare che non si sono giocate verranno recuperate, per quanto riguarda molti campionati, proprio in quei mesi, ma anche per coloro che hanno visto i loro tornei sospesi definitivamente. E’ il caso, ad esempio, dell’Amiens in Ligue 1. La federazione francese ha deciso di bloccare il campionato a causa dell’emergenza sanitaria, assegnando titolo e varando le promozioni e le retrocessioni secondo le classifiche prima dello stop. L’Equipe anticipa che l’Amiens non ha accettato questa decisione e che si rifarà contro la dirigenza calcistica transalpina in tribunale, con l’obiettivo di mantenere la categoria e portare la Ligue 1 a ventidue squadre.