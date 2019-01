Presente a “Pitti Immagine Uomo”, l’ex viola Daniele Adani ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media presenti tra cui Violanews.com: “La Fiorentina ha problemi davanti ma non ne ha dietro, questo grazie a giocatore come Pezzella che è un giocatore tecnico, intelligente e bravissimo nella marcatura. A parer mio ha preso il comando della difesa viola, ha 28 anni e una mentalità vincente sin dai tempi del River Plate. Muriel? Contenderà il posto a Simeone ma possono anche giocare insieme, poi dobbiamo capire cosa farà Pjaca. Ha un problema psicologico che dipende da un problema fisico, ma per le caratteristiche tecniche si può dire che è un giocatore da top club. Coppa Italia? Domenica sarà una partita equilibrata. Milenkovic? E’ talmente bravo che può giocare anche a destra, ma è un grande difensore centrale. Diawara sarebbe un buonissimo acquisto, è un ragazzo che fa bene il suo ruolo. Le sue caratteristiche sono perfette per la Fiorentina”.