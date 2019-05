Tris di stagioni consecutive “anonime”: nella storia della Fiorentina è una rarità!

La Fiorentina è reduce da 3 campionati di Serie A in cui si è piazzata sempre oltre il settimo posto e da 3 annate in cui il numero delle vittorie in gare ufficiali (49) ha rappresentato solo il 38% delle partite disputate. Raramente la squadra viola ha conseguito 3 stagioni “anonime” consecutive nella sua storia ultranovantennale. Questo è il terzo caso. Nei 2 casi precedenti in cui si era verificato un caso simile la Fiorentina era addirittura retrocessa (1938 e 1993).

Parliamo di stagioni “anonime” (e spesso negative) consecutive, non riferendoci solo ai campionati, visto che, ad esempio, nel 1990 la Fiorentina arrivò al 12° posto in Serie A, ma, soprattutto, raggiunse la finale di Coppa UEFA (ultima volta in cui i viola hanno disputato una finale di una competizione UEFA). Stesso discorso per quello che concerne l’annata 2009-10, quando la Fiorentina di Prandelli si piazzò 11° in Serie A dopo avere raggiunto gli ottavi di finale di Champions League.

Di seguito mostriamo i tris di stagioni consecutive anonime (e spesso negative) nella storia della Fiorentina:

– 1935-36 [12° Serie A], 1936-37 [9° Serie A] e 1937-38 [16° Serie A, ultima e retrocessa]

– 1946-47 [17° Serie A], 1947-48 [7° Serie A] e 1948-49 [8° Serie A]

– 1977-78 [13° Serie A], 1978-79 [7° Serie A] e 1979-80 [6° Serie A]

– 1986-87 [9° Serie A], 1987-88 [8° Serie A] e 1988-89 [7° Serie A]

– 1990-91 [12° Serie A], 1991-92 [12° Serie A] e 1992-93 [16° Serie A, retrocessa]

– 2016-17 [8° Serie A], 2017-18 [8° Serie A] e 2018-19 [16° Serie A]

Di seguito elenchiamo, invece, le serie negative di stagioni consecutive in Serie A in cui la Fiorentina non è arrivata nelle prime 7 posizioni:

4 campionati: 1989-90 [12°], 1990-91 [12°], 1991-92 [12°] e 1992-93 [16° e retrocessa]

3 campionati (3 volte):

– 1935-36 [12°], 1936-37 [9°] e 1937-38 [16°, ultima e retrocessa]

– 2009-10 [11°], 2010-11 [9°] e 2011-12 [13°]

– 2016-17 [8°], 2017-18 [8°] e 2018-19 [16]

