Sentite De Laurentiis: “Mi hanno offerto 900 milioni per il Napoli, ho rifiutato”

Se il futuro del calcio a Firenze sembra ancora nebuloso, a Napoli sembrano avere le idee ben chiare. La conferma arriva dalle parole del presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, intervistato da Il Corriere dello Sport: “Cedere il Napoli? Le faccio fare una risata: giorni fa mi si è avvicinato un signore con fare amichevole ma anche circospetto. Sai, Aurelio, ho la possibilità di presentarti un acquirente che avrebbe intenzione di offrire 900 milioni di euro. Ho sorriso e gli ho ribadito quello che ho detto ripetutamente: il Napoli non è in vendita. Non ho nessuna intenzione che si possa correre il rischio di ricreare quelle situazioni che hanno poi portato al declino. Qui c’è soltanto bisogno di un uomo con la capacità di tenere la rotta giusta”. LA CLASSIFICA DEI PRESIDENTI PIU’ RICCHI: DUE “ITALIANI” FRA I PRIMI DIECI