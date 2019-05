“Ranking Serie A” – Salgono Inter e Milan. Podio inalterato. Scende la Fiorentina

Il nostro sito partner Numericalcio.it ha pubblicato il nuovo “Ranking Serie A”, calcolato con gli stessi criteri del Ranking UEFA, cioé tenendo conto dei punti ottenuti dalle singole squadre nelle ultime 5 stagioni. Trattasi di un’elaborazione che, pur non rivestendo nessun carattere di ufficialità, può essere utile per valutare in maniera più completa l’andamento di tutte le squadre nel corso degli ultimi 5 campionati.

Da evidenziare il fatto che, in seguito ai punti “scartati” del campionato 2013-14 nel corso di questa annata, Inter e Milan abbiano guadagnato una posizione a discapito di Lazio e Fiorentina. In testa troviamo sempre la Juventus, seguita da Napoli e Roma.

CLICCA PER LEGGERE IL “RANKING SERIE A” AGGIORNATO

