Posizione media in Serie A: la Fiorentina dei Della Valle scende all’ottavo posto. Tutti i numeri

Quello appena concluso è stato l’81° campionato a girone unico in Serie A disputato della Fiorentina. La posizione media raggiunta dalla squadra viola nell’ultimo decennio (cioé dal 2009-10) è stata l’8° posto, migliore rispetto alle decadi precedenti (in cui i gigliati hanno anche conseguito 2 retrocessioni in Serie B), ma quota, però, decisamente più lontana rispetto alle posizioni medie raggiunte fra il 1942 ed il 1985.

Per quello che concerne il rendimento della Fiorentina durante la gestione “Della Valle”, abbiamo aggiornato la posizione media raggiunta dalla squadra viola, che è scesa all’8° posto, uno dei livelli medi più mediocri raggiunti dalla Fiorentina in Serie A in una singola gestione pluriennale (sotto questo aspetto ha fatto peggio solo la Fiorentina di Cecchi Gori).

Interessante notare come la posizione media della Fiorentina dei Della Valle in Serie A sia simile a quella conseguita dalla Fiorentina nel periodo specifico di Vittorio Cecchi Gori 1994-2002.

Nelle tabelle che seguono, basate sulle posizioni ufficiali occupate negli 80 campionati di Serie A, potete consultare le medie raggiunte dalla Fiorentina sia in base ai decenni disputati nella massima serie, sia in base alle singole gestioni che si sono succedute alla guida della proprietà viola.

[Per una migliore interpretazione di questa analisi statistica, abbiamo indicato anche il primo decimale nelle singole medie delle posizioni raggiunte]



**********************

POSIZIONE MEDIA DECENNIO DAL 2009-10 AL 2018-19: 8,2°

DECENNIO

(inteso come 10 anni in Serie A) Posizione

media Dal 1931-32 al 1941-42 8,1° Dal 1942-43 al 1954-55 6,7° Dal 1955-56 al 1964-65 3,3° Dal 1965-66 al 1974-75 5,6° Dal 1975-76 al 1984-85 6,1° Dal 1985-86 al 1995-96 9,6° Dal 1996-97 al 2007-08 8,4° Dal 2008-09 al 2017-18 7,0°

SINGOLE GESTIONI

IN SERIE A Pos.

media Befani* 10 (1951-61) 3,5° Longinotti** 4 (1961-65) 4,3° Baglini** 7 (1964-71) 5,2° Antonini* 4 (1948-52) 5,8° Ugolini*** 7 (1971-78) 6,4° Pontello 10 (1980-90) 6,6° Allori 1 (1947-48) 7,0° Ridolfi 11 (1931-43) 7,9° Melloni*** 3 (1977-80) 8,0° Della Valle 15 (2004-19) 8,1° Cecchi Gori 11 (1990-02) 9,5° Cassi 1 (1946-47) 17,0°

* il 4° posto del campionato 1951-52 è stato ripartito in maniera proporzionale fra le gestioni Antonini e Befani

** il 4° posto del campionato 1964-65 è stato ripartito in maniera proporzionale fra le gestioni Longinotti e Baglini

*** il 13° posto del campionato 1977-78 è stato ripartito in maniera proporzionale fra le gestioni Ugolini e Melloni



—————————————————————————–



Periodo “Cecchi Gori” suddiviso fra Mario Cecchi Gori e Vittorio Cecchi Gori

Vittorio Cecchi Gori 8 (1994-02) 8,0° Mario Cecchi Gori 3 (1990-93) 13,3°

