Come ricorda La Nazione, nonostante il vantaggio assoluto negli scontri diretti contro il Parma sia in gare ufficiali (23 vittorie contro 19 sconfitte), che in Serie A (15 successi contro i 13 dei crociati), la Fiorentina non riesce ad espugnare il “Tardini” dal 13 gennaio 2008 (2-1), doppietta di Mutu.