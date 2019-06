Con Pradé vinte oltre 100 gare! I numeri del D.S. dell’ultima finale raggiunta dai viola

Daniele Pradé torna a ricoprire il ruolo di Direttore Sportivo della Fiorentina dopo 3 anni. Nella sua precedente esperienza fiorentina l’ex D.S. dell’Udinese aveva ricoperto questa importante mansione per 4 stagioni (dal 2012-13 al 2015-16).

Durante queste 4 annate la Fiorentina aveva conseguito degli elevati rendimenti sia in Italia che in Europa, tanto che, ad esempio, il numero di vittorie in gare ufficiali aveva raggiunto la considerevole quota di 102 successi, ossia il 51% sul totale.

Non solo.

Durante il periodo sotto la direzione sportiva di Pradé la Fiorentina ha anche stabilito anche dei record, come quello del maggior numero di vittorie ufficiali in una sola stagione (ben 29 nel 2013-14), oltre ad avere eguagliato quello delle gare ufficiali giocate (56 nel 2014-15, come era già accaduto nel 2007-08).

Anche l’unica finale di una competizione ufficiale raggiunta dalla Fiorentina durante il periodo “Della Valle” (Coppa Italia nel 2014) coincide proprio con il periodo in cui Pradé ricopriva il ruolo di Direttore Sportivo.

Da evidenziare anche la doppia semifinale raggiunta nel 2014-15 in competizioni ufficiali (EL e Coppa Italia), cosa riuscita in passato solo una volta nella storia gigliata (stagione 1960-61).

Di seguito elenchiamo il ruolino completo di Pradé durante i 4 anni gigliati:

200 GARE TOTALI UFFICIALI

102 Vittorie (51%)

44 pareggi (22%)

54 sconfitte (27%)

————–

330 Reti fatte (1,65 in media a gara)

220 Reti subite (1,10 in media a gara)

——————–

34 GARE TOTALI IN COMPETIZIONI UEFA

17 Vittorie (50%)

9 pareggi (27%)

8 sconfitte (23%)

——————–

263 PUNTI IN SERIE A IN 152 GARE (1,73 in media a partita)

——————–

POSIZIONE MEDIA IN SERIE A: 4,3° POSTO

——————–

152 GARE TOTALI IN SERIE A

76 Vittorie (50%)

35 pareggi (23%)

41 sconfitte (27%)

——————–

14 GARE TOTALI IN COPPA ITALIA

9 Vittorie (64%)

5 sconfitte (36%)

——————–

RISULTATI OTTENUTI STAGIONE PER STAGIONE:

2012-13 (all.: Montella)

– 4° posto in Serie A

– Quarti di finale in Coppa Italia

2013-14 (all.: Montella)

– 4° posto in Serie A

– Finale in Coppa Italia

– Ottavi di finale in EL

2014-15 (all.: Montella)

– 4° posto in Serie A

– Semifinale in Coppa Italia

– Semifinale in EL

2015-16 (all.: Sousa)

– 5° posto in Serie A

– Ottavi di finale in Coppa Italia

– Sedicesimi di finale in EL