Arriva Prandelli e lo “scontro” fra le panchine diventa unico e storico per i tifosi viola

Raramente i tifosi viola hanno potuto vedere contemporaneamente in campo al “Franchi” due squadre allenate da 2 tecnici che possono vantare dei bilanci storici fra i più importanti in assoluto della storia della Fiorentina. Prandelli, attuale tecnico del Genoa che torna a “sedersi” a Firenze dopo 9 anni, vanta sia il record assoluto di gare ufficiali disputate da allenatore gigliato (240), sia il primato di successi totali (117). Stesso discorso per il campionato di Serie A, in cui Prandelli ha guidato la formazione viola per 190 volte, ottenendo ben 96 successi (nessuno ha fatto meglio). Da parte sua, invece, Montella (nonostante l’assenza per squalifica), “timbrerà” il 161 gettone in confronti ufficiali da allenatore viola (sesto posto assoluto nella graduatoria storica), con la speranza di ottenere il primo successo stagionale, che rappresenterebbe, poi, l’82° da tecnico gigliato (quarto miglior risultato nella storia della Fiorentina).