Viola ad un bivio, i tifosi: “Chiudere in fretta la questione, c’è da costruire la squadra”

Il popolo viola non vuol perdere troppo tempo e voltare pagina quanto prima. Del resto, c’è da ricostruire una squadra che faccia dimenticare alla svelata l’horribilis campionato appena terminato. Dalle pagine del Corriere dello Sport di questa mattina a parlare sono i due rappresentanti del tifo organizzato. Da Filippo Pucci dell’Accvc, il quale non si sbilancia su Commisso e si augura “che i tempi tecnici e burocratici siano brevi, per tornare a parlare di calcio il prima possibile. Del resto, le squadre per la prossima stagione si costruiscono ora” a Federico De Sinopoli dell’Atf, che afferma: “Un’ampia fetta del tifo viola si è adoperata per far sì che venisse restituito alla Fiorentina il blasone che merita e che la sua storia testimonia“. Entrambi, infine, non hanno apprezzato le parole di Paolo Panerai: “Non corrisponde a verità dire che i Della Valle in diciassette anni hanno ricevuto solo insulti“, dice Pucci. “Getta sempre discredito sulla città“, aggiunge De Sinopoli.