Viola a Parma con l’attacco a digiuno. E il riscatto di Muriel non è più scontato

Ventidue gol realizzati nel girone di ritorno, gli stessi del Parma, prossimo avversario, e del Sassuolo, che però la salvezza l’ha già messa in archivio. Hanno segnato meno solo Udinese (18 gol), Cagliari e Frosinone (17), Genoa (13) e Chievo (11), due delle quali già matematicamente in B. Vincenzo Montella deve correre ai ripari, si legge sull’edizione di oggi di Stadio. Dal suo arrivo si contano complessivamente un pareggio e cinque sconfitte e gli attaccanti sembrano dentro una bolla, incapaci di segnare.

In Serie A è dal 31 marzo che non segna un elemento del tridente: col Torino fu Simeone a portare in vantaggio i viola, con Baselli abile a strappare il pareggio poco dopo. E Muriel? Aveva portato in vantaggio la squadra contro l’Atalanta in Coppa ma, esattamente come accaduto in campionato, per la remuntada nerazzurra è stato solo questione di tempo. Il gol potrebbe dare un’accelerata al suo futuro. Fino a qualche settimana fa il suo riscatto, era dato quasi per scontato, ma adesso, in questo clima di incertezza tutto deve esser sancito in via definitiva.