Via Corvino, Commisso riparte da Antognoni. E Joe Barone avvierà la nuova gestione

Vent’anni dopo il primo tentativo, Rocco Commisso ci riprova. A fine anni ’90 tentò di acquistare la Sampdoria, un anno fa il Milan. Poi si è messo in testa di sbarcare a Firenze e come riporta il Corriere Fiorentino, con grande probabilità ci riuscirà. Con l’italo-americano c’è da ridisegnare il comparto tecnico: Corvino è l’uomo di fiducia dei DV, il tycoon ne sceglierà uno suo per costruire una Fiorentina immediatamente competitiva pronta a lottare per obiettivi europei. Con o senza Chiesa? Le strade sono due: rilanciare trattenendolo e offrirgli un contratto più ricco oppure lasciarlo andare al miglior offerente. Antognoni invece potrebbe cambiare ruolo: quello di traghettare senza traumi il club nel passaggio di proprietà. E Joe Barone? Il vice presidente dei Cosmos potrebbe essere la figura che introdurrà i nuovi dirigenti e avvierà la gestione aziendale.