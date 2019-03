Verso l’Atalanta: Laurini scalpita, torna Edimilson, quanti dubbi in attacco

Pioli potrebbe cambiare qualcosa per la partita di domani contro l’Atalanta. Ceccherini si candida ancora per una maglia da titolare, resta da vedere se da terzino destro o se da centrale difensivo, dove però potrebbe affiancare Milenkovic senza costringere il serbo a spostarsi sulla fascia. In questo caso a stare fuori sarebbe Vitor Hugo. Pioli ha provato anche Laurini, tutt’altro che tagliato fuori: la rifinitura di oggi stabilirà le gerarchie per la trasferta di Bergamo.

A centrocampo sarà confermato Veretout. Il francese giocherà mezz’ala, mentre Edimilson agirà davanti alla difesa. La mediana sarà completata da Benassi, in vantaggio su Dabo e Norgaard.

Ancora più dubbi in attacco. Mirallas è tornato ad allenarsi con i compagni e quindi potrebbe essere convocato. Chiesa è sicuro del posto, rimangono così quattro elementi in lotta per due maglie: Muriel, Simeone, Gerson e il già citato Mirallas. Lo scrive il Corriere dello Sport.