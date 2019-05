Verso il Parma: possibile chance da titolare per Norgaard

Domenica alle 15 la Fiorentina giocherà contro il Parma al Tardini. Sfida decisiva in ottica salvezza per entrambe le squadre. Come scrive La Nazione, Milenkovic potrebbe essere spostato a destra con Vitor Hugo e Ceccherini nel mezzo (una decisione su Pezzella sarà presa venerdì). A centrocampo Veretout è ancora squalificato (tornerà contro il Genoa, probabilmente per i saluti). L’ingresso in campo di Norgaard contro il Milan potrebbe essere interpretato come una sorta di prova generale. In caso di forfait di Edimilson Fernandes che a fine stagione rientrerà (salvo colpi di scena) al West Ham, ecco che il danese rimasto, fin qui, in naftalina, potrebbe tornare ad accendersi i riflettori addosso. Dabo, in questo modo, andrebbe a sistemarsi da mezzala al pari di Benassi. Là davanti, gli unici non in discussione sembrano senza dubbio Federico Chiesa e Luis Muriel, i soli che anche nell’ultima gara giocata hanno almeno provato a farsi pericolosi. Mirallas, nonostante le tante imprecisioni dimostrate, pare essere in vantaggio su Simeone.