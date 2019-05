Verso il Parma: Milenkovic e Vitor Hugo al centro, ma Laurini è in dubbio

Domenica alle 15 la Fiorentina affronterà il Parma al Tardini. Montella studia la formazione. Come scrive La Nazione, molto dipenderà dalla disponibilità di Laurini. Dovendo fermare Gervinho e Siligardi, il primo pensiero del tecnico è quello di far giocare centrali Milenkovic e Vitor Hugo. Se il francese non dovesse farcela, il serbo giocherebbe terzino destro con l’inserimento di Ceccherini nel mezzo.

L’altro dubbio è quello relativo a Edimilson Fernandes, uscito anzitempo contro il Milan. Dabo si scalda, mentre non pare in discussione la presenza di Benassi.

In attacco dovrebbe essere confermato il tridente Chiesa- Muriel-Mirallas.