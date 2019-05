Verso il Genoa: Mirallas in dubbio, torna Pezzella, occhio alle sorprese in attacco

Su La Nazione si traccia la probabile formazione viola per Fiorentina-Genoa. Possibile forfait di Mirallas, che è in dubbio. Pezzella invece va verso il ritorno in campo da titolare. Con lui in difesa ci saranno Milenkovic, Hugo e Biraghi. In mediana Gerson confermato regista, Dabo insidia Veretout e Benassi per una maglia da titolare. In attacco occhio alle sorprese: possibile chance per Simeone, anche Vlahovic in corsa.