Verso il Genoa: Gerson ancora in mezzo al campo, in difesa torna Pezzella

Il Corriere dello Sport fa il punto sulle condizioni della Fiorentina in vista della gara col Genoa. In attacco si rivedrà Mirallas, di nuovo titolare con Chiesa e Muriel. In mezzo al campo invece ci sarà di nuovo Gerson, affiancato da Veretout e uno tra Dabo e Benassi. In difesa invece tornerà Pezzella, assente contro il Parma: giocherà con la maschera protettiva dopo l’operazione allo zigomo.