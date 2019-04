Verso il Frosinone: Pioli pensa a Ceccherini e Hancko

Il Corriere dello Sport ipotizza la formazione della Fiorentina per la partita di domani contro il Frosinone. Per quanto riguarda la difesa, Pioli potrebbe pensare a Ceccherini e Hancko. A centrocampo attenzione a Edimilson, anche se vederli in campo titolare dopo i problemi fisici accusati sembra difficile. Ma l’idea c’è, magari facendo rifiatare uno tra Gerson, Veretout e Benassi. Capitolo attacco: Simeone e Muriel si prendono un posto, mentre Chiesa ha fatto le prove generali del rientro “vero” contro la Roma. Ci sta che Pioli decida di accelerare il recupero pieno verso l’Atalanta come ci sta, viceversa, che venga usata un po’ di prudenza e l’impiego rimanga part time in attesa del Bologna e della Juventus.